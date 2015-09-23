Глава КСУ Баулин вернулся на работу после резонансного ДТП

Как сообщили в пресс-службе КСУ, Баулин вышел на работу 21 сентября, передает Радио Свобода.

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Напомним, ДТП, в котором пострадал Баулин, произошло 26 июля. В результате столкновения автомобиля, в котором ехал председатель КСУ и которым управлял его водитель, с другим автомобилем погибли четыре человека, в том числе 12-летний ребенок.

Как заявлял глава МВД Арсен Аваков, по предварительной информации следователей, в ДТП виновным был водитель автомобиля, который скончался в больнице от травм.