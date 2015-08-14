В больнице умер госпитализированный после ДТП водитель главы Конституционного суда

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественность УМВД Украины в Полтавской области, по делу назначено ряд долгосрочных экспертиз, по окончанию которых станет понятно, был ли виноват в аварии водитель Баулина.

Если этот факт будет доказан, то дело закроют еще до суда в связи со смертью виновника.

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Как сообщал УНИАН, ДТП произошло около 20.00 26 июля на 320 км автодороги «Киев-Харьков».

В результате столкновения автомобилей Nissan и Toyota Camry на месте аварии погибли два человека: водитель и пассажир автомобиля Nissan. Другой пассажир – мальчик 2003 г.р. – получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер ночью в реанимации.

Девочка 2004 г.р., которая также находилась в автомобиле Nissan была госпитализрована в тяжелом состоянии в реанимационное отделение Полтавской детской городской клинической больницы.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Camry с тяжелыми травмами направлены в реанимацию в Полтавскую областную больницу. Пассажиром был председатель Конституционного Суда Украины Баулин, который поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, рваными ранами головы и ног 13 августа он выписался из полтавской больницы и сейчас находится в одной из киевских клиник.