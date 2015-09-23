У Порошенко объяснили, почему до сих пор не ответили на петицию о свободном владении оружием

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы администрации Дмитрий Шимкив.

Он отметил, что сегодня должны были разместить ответ на первую петицию, которая набрала 25 тысяч голосов еще 4 сентября.

"08.09 мы перевели ее в статус "на рассмотрении". В течение 10 дней мы должны были опубликовать ответ, т. е. 22.09. Вынужден констатировать, что внутренние процессы не сработали и обязательства не выполнены", - говорится в его сообщении.

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Шимкив отметил, что надо уметь признавать ошибки и работать над их исправлением.

"Лично прошу прощения у всех, кто подписал петицию, за задержку с ответом", - подытожил заместитель главы АП.

Сегодня мы должны были разместить ответ на первую петицию. Петиция набрала 25 тысяч голосов 4.09. 08.09 мы перевели й... Posted by Dmytro Shymkiv on 22 сентября 2015 г.

Ранее Порошенко заявил, что не поддерживает идею предоставления гражданам права свободно владеть оружием.

"Я очень тщательно изучил социологические исследования, и могу отметить, что лишь 11% украинцев поддерживают свободное владение оружием. 82% украинцев против этого. Безусловно, моя точка зрения совпадает с точкой зрения 82% украинцев", - сказал Порошенко.