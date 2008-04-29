На выборы в Киевсовет пойдут два Блока Тимошенко

В избирательном бюллетене на выборы в Киевсовет будут вписаны два Блока Тимошенко: Блок Юлии Тимошенко и «Блок Тимошенко – Киевский прорыв».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Киевской городской территориальной избирательной комиссии было официально обнародовано заявление от блока «Киевский прорыв» об изменении названия. Это заявление было принято к сведению теризбиркомом.

В этом документе блок сообщает, что 25 апреля продолжилась работа межпартийной конференции блока «Киевский прорыв», на которой было принято решение об изменении названия блока на «Блок Тимошенко – Киевский прорыв».

На этой же конференции партия «Єдина родина», которая входила в состав блока, объявила о своем выходе из блока и об отказе кандидатов «Єдиної родини» баллотироваться на выборах в Киевсовет.

Вся эта информация сегодня была принята во внимание членами территориальной избирательной комиссии, и соответствующими постановлениями была отменена регистрация кандидатов в списке блока «Киевский прорыв», которые представляли партию «Єдина родина».

Сегодня на заседании КГТИК также был утвержден текст избирательного бюллетеня на выборы в Киевсовет с учетом проведенной жеребьевки, а также бюллетень на выборах Киевского городского председателя, где кандидаты будут размещать в алфавитном порядке.

В интервью журналистам председатель теризбиркома Галина БИЛЫК сообщила, что форма бюллетеней утверждена Центральной избирательной комиссией.

Согласно законодательству, избирательный бюллетень на выборах в Киевсовет будет зеленоватого цвета, длиной до 80 см, а бюллетень на выборы столичного председателя будет бежевого цвета, до 1 м в длину.

По словам Г.БИЛЫК, полиграфкомбинат по техническим причинам не может изготовлять бюллетени длиннее 1 м.

Избирательные бюллетени, по информации Г.БИЛЫК, будет печатать полиграфкомбинат «Украина».

Как сообщал УНИАН, жеребьевка относительно размещения названий политических партий и блоков в избирательном бюллетене на выборах в Киевсовет состоялась сегодня.

Блок «Киевский прорыв» (ныне «Блок Тимошенко - Киевский прорыв») получил №17 в этом бюллетене. Блок Юлии Тимошенко, согласно результатам жеребьевки, в избирательном бюллетене будет под номером 25.

Всего для участия в досрочных выборах в Киевсовет, которые состоятся 25 мая, зарегистрировано 37 партий и блоков.