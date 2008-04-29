Турчинов надеется, что его ”технические” противники уйдут добровольно

Кандидат от Блока Юлии Тимошенко на пост мэра Киева Александр ТУРЧИНОВ надеется, что некоторые технические кандидаты откажутся участвовать в выборах мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня журналистам, отвечая на вопрос, не сложно ли киевлянам будет сориентироваться в достаточно большом списке кандидатов на пост городского головы столицы.

“Много технических кандидатов, кандидатов, которые просто создают проблемы, но я надеюсь, что некоторые из них снимут свои кандидатуры своевременно”, - заявил А.ТУРЧИНОВ, подчеркнув, что если избиратель захочет найти в списке фамилию кандидата, за которого хочет отдать свой голос, то ему удастся это сделать.

Напомним, что киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 116 субъектов избирательного процесса на досрочных выборах в столице 25 мая.

В частности, зарегистрированы 79 кандидатов на должность мэра Киева и 37 партий и блоков со списками кандидатов в депутаты Киевского городского совета.