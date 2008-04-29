Лидер тернопольской “Батькивщины” выиграл суд у нардепа

Суд признал неправдивой информацию о вымогательстве председателем тернопольской областной организации ВО “Батькивщина”, народным депутатом Василием ДЕРЕВЛЯНЫМ двух миллионов долларов за содействие в выделении земельного участка площадью 9 га для ООО “Ровэкс”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Тернопольский горрайонный суд принял после обращения В.ДЕРЕВЛЯНОГО с иском к советнику директора ООО “Ровэкс”, депутату горсовета от БЮТ Сергею ТАРАШЕВСКОМУ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

С.ТАРАШЕВСКИЙ в октябре 2007 года во время пресс-конференции обвинил В.ДЕРЕВЛЯНОГО в том, что тот требовал у него плату за то, чтобы депутаты-“бютовцы” проголосовали за его вопрос. “Фракция голосует так, как заблагорассудится одному человеку. ДЕРЕВЛЯНЫЙ мне говорил, что мой вопрос «не пройдет». Василий Тимофеевич ждал 2 млн. долларов. Мы сходились на 1,2 млн. долларов”, - сообщил тогда С.ТАРАШЕВСКИЙ.

Суд признал неправдивыми слова С.ТАРАШЕВСКОГО о вымогательстве у него В.ДЕРЕВЛЯНЫМ денег за содействие в решении земельного вопроса. Кроме того, суд обязал С.ТАРАШЕВСКОГО созвать пресс-конференцию, на которой официально извиниться перед В.ДЕРЕВЛЯНЫМ, а также уплатить компенсацию за нанесенный народному депутату моральный вред в размере 5 тыс. грн. (истец требовал 30 тыс. грн.).

С.ТАРАШЕВСКИЙ намерен обжаловать решение суда в апелляционном суде. По его словам, в суде первой инстанции не приняли во внимание показания свидетелей, которые присутствовали при вымогательстве взятки, поэтому он подает апелляцию.

Как сообщал УНИАН, с октября 2007 в тернопольской областной организации “Батькивщины” продолжается конфликт. Восемь депутатов горсовета, которые были исключены из фракции БЮТ после того, как проголосовали на сессии за вопрос С.ТАРАШЕВСКОГО, создали общественную организацию «За справедливую «Батькивщину», и добиваются освобождения В.ДЕРЕВЛЯНОГО от должности председателя областной организации ВО “Батькивщина”.