Порошенко назвал условие проведения выборов в Донецке и Луганске

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что выборы в Донецке и Луганске будут проведены, когда Россия выведет войска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после открытия международных учений «Украина-2015» по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках программы «Партнерство ради мира».

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Он отметил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, «у нас присутствовал представитель БДИПЧ ОБСЕ, он выразил свою четкую позицию, которая полностью совпадает с украинской позицией, и мы за то, чтобы выборы в Донецке и Луганске были очень хорошо подготовлены, и все предварительные условия относительно деятельности украинских СМИ, и относительно деятельности украинских партий, и относительно деятельности украинских избирательных комиссий, относительно того, чтобы убрать вооруженных людей с улиц, потому что под дулами пулеметов выборы не проводятся, выборы должны быть прозрачными».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на издание DT.UA., 19 сентября во время встреч Контактной трехсторонней группы в Минске с участием украинской стороны продолжалось активное обсуждение специального закона для проведения выборов на неконтролируемых территориях Донбасса.

Сообщалось, что "политическая подгруппа трехсторонней контактной группы обсуждает возможность разработки специального закона, позволяющего провести выборы на неконтролируемых территориях в рамках украинского законодательства".

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Справка УНИАН. Президент Франции Франсуа Олланд отмечал необходимость проведения местных выборов на Донбассе согласно украинскому законодательству.

В МИД Швеции осудили одобрение Россией псевдовыборов, которые на оккупированных территориях Донбасса планируют организовать боевики.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Киев разрабатывает с международными партнерами дальнейший план действий в случае проведения боевиками незаконных выборов на Донбассе.