Порошенко прокомментировал намерения боевиков провести фейковые выборы на Донбассе

Об этом написал в Твиттер пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Президент призвал мир к продлению и расширению санкций против РФ за решение о проведении фейковых выборов на Донбассе», - написал Цеголко.

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Кроме того, по словам Порошенко, решение лидеров так называемых «ДНР» и «ЛНР», которое они приняли в координации с Российской Федерацией, представляет огромную опасность Минским договоренностям.

«Минский процесс, который был начат 5 сентября прошлого года, претерпел очень мощный удар фактом проведения фейковых выборов 2 ноября прошлого года, и я хочу подчеркнуть большую опасность, которую создает решение о проведении фейковых выборов 18 октября и 1 ноября», – сказал Порошенко.

По его мнению, это безответственное решение требует продолжения и расширения санкций и решительных шагов по укреплению обороны не только Украины, а и всего Евросоюза.

«Это авантюрное, безответственное решение нуждается в нашей четкой, скоординированной реакции на угрозу, которая создана Минским договоренностям, в виде продолжения и расширения санкций, обеспечения решительных шагов, которые позволят нам укрепить оборону не только Украины, но и всего Европейского Союза, потому что сейчас здесь идет война не только за суверенитет и территориальную целостность Украины, а и за свободу, демократию, за европейские ценности», - подчеркнул Порошенко.