Генсек НАТО: проведение фиктивных выборов на Донбассе подорвет Минские соглашения
Проведение сепаратистами фиктивных выборов на Донбассе подорвет выполнение Минских соглашений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции во Львовской области.
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"Любые выборы, которые состоятся на востоке Украины не в соответствии с украинским законодательством, будут нарушением Минских договоренностей. Они будут фиктивными, и не будут никем признаны. Важно, чтобы выборы прошли в соответствии с украинским законодательством, потому что это является важной частью выполнения Минских договоренностей", - заявил Йенс Столтенберг.
Отвечая на вопрос относительно возможного членства Украины в НАТО, Йенс Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО по этому вопросу остается неизменной.
"Мы подчеркиваем, что каждое государство имеет фундаментальное право решать, каким путем оно хочет двигаться, и это касается вопроса безопасности", - подчеркнул генсек НАТО.
Он отметил, что сейчас Украина "движется по пути реформ, модернизирует свои силы, и НАТО ей в этом помогает". "И потом Украина будет решать, хочет ли она подавать заявку, и если Украина решит это сделать, мы рассмотрим эту заявку, как и все остальные", - добавил Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО также отметил, что действия России в Крыму и на востоке Украины "являются не только нарушением территориальной целостности Украины, но и подрывают стабильность всей Европы".