Генсек НАТО: проведение фиктивных выборов на Донбассе подорвет Минские соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции во Львовской области.

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"Любые выборы, которые состоятся на востоке Украины не в соответствии с украинским законодательством, будут нарушением Минских договоренностей. Они будут фиктивными, и не будут никем признаны. Важно, чтобы выборы прошли в соответствии с украинским законодательством, потому что это является важной частью выполнения Минских договоренностей", - заявил Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос относительно возможного членства Украины в НАТО, Йенс Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО по этому вопросу остается неизменной.

"Мы подчеркиваем, что каждое государство имеет фундаментальное право решать, каким путем оно хочет двигаться, и это касается вопроса безопасности", - подчеркнул генсек НАТО.

Он отметил, что сейчас Украина "движется по пути реформ, модернизирует свои силы, и НАТО ей в этом помогает". "И потом Украина будет решать, хочет ли она подавать заявку, и если Украина решит это сделать, мы рассмотрим эту заявку, как и все остальные", - добавил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО также отметил, что действия России в Крыму и на востоке Украины "являются не только нарушением территориальной целостности Украины, но и подрывают стабильность всей Европы".