Порошенко: Украина пока не готова стать членом НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после открытия международных учений Украина-2015 по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках программы "Партнерство во имя мира" во Львовской области.

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"Готова ли Украина стать сейчас членом НАТО? Ответ будет очень простой: нет. Нам надо к этому готовиться. Готово ли НАТО, чтобы Украина стала членом? Ответ будет таким: нет", - сказал Петр Порошенко.

При этом глава государства отметил, что Украина должна сделать все, чтобы стать членом Евросоюза, и критерии для членства в НАТО являются такими же.

"Но двери НАТО для Украины остаются открытыми с 2008 года", - сказал он.