Национальное антикоррупционное бюро Украины должно полноценно заработать до конца года - Минюст

Об этом в ходе брифинга сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает корреспондент УНИАН.

Она напомнила, что согласно законодательству, антикоррупционный прокурор не может быть назначен - он должен быть избран независимой комиссией в составе четырех человек, назначаемых генпрокурором, и семь человек от Верховной Рады Украины.

Читайте такжеВ ЕС хотят от Украины активных действий в борьбе с коррупцией

"Вчера заместитель генпрокурора нас проинформировал, что с понедельника комиссия уже начнет работать и собирать пакеты документов тех, кто хочет стать антикоррупционным прокурором, определить критерии данных лиц. Надеемся, что, наверное, до конца ноября будут проведены выборы и определен антикоррупционный прокурор, и до конца года НАБУ вместе с антикоррупционной прокуратурой начнут работу", - сказала она.

Заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив сообщил, что на сегодня детективы НАБУ уже начинают работать, собирать доказательства.

"Важность назначения антикоррупционного прокурора является критической для передачи дел в суд. Без антикоррупционного прокурора эти расследования подобны журналистским", - сказал Шимкив.