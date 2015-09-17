СНБО отменил санкции против некоторых иностранных журналистов

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Напоминается, что, по предложению Кабинета министров Украины, в приложение 1 к решению СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенному в действие указом президента от 16 сентября 2015 года № 549, были включены, в частности, иностранные граждане, деятельность или публичные выступления которых способствовали террористическим проявлениям на территории Украины, дезинформировали международную общественность о событиях на оккупированной территории, или которые незаконно пересекали государственную границу Украины с целью проникновения на оккупированную территорию.

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"Так, например, испанский гражданин Сесар Видаль выступал наблюдателем на незаконном референдуме, а также делал заявления об искусственном характере Украины как государства. В частности, он утверждал: «... Эта искусственная нация, которая называется Украина, используется в качестве оружия для угроз Кремлю»", - сообщили в пресс-службе СНБО.

В то же время в Совете нацбезопасности отметили, что, "учитывая значительный общественный резонанс и стратегическое значение отношений с Европейским Союзом, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Президента Украины об отмене санкций в отношении таких европейских журналистов: Чичеров Антон (Великобритания), Уэллс Эмма (Великобритания), Састре Мануэль Ангел (Королевство Испания), Рутц Михаэль (Федеративная Республика Германия), Родригес Антонио Хосе Памплиега (Королевство Испания) и Росенберг Стив (Великобритания)".

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину.

Сегодня, 17 сентября, еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что «удивлен и обеспокоен» в связи с введением Украиной санкций против ряда иностранных журналистов.

Также сегодня представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что санкции, введенные Украиной в отношении нескольких десятков иностранных журналистов, являются «серьезной угрозой» праву на свободный сбор информации, и призвала Порошенко исключить журналистов из «черного списка».