Яценюк о невыполнении боевиками "Минска-2": На этом соглашении отпечатки пальцев Путина
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что «провести полностью незаконные выборы на территориях Донецкой и Луганской областей - это решение не возглавляемых Россией террористов, а решение Кремля. Это четкий сигнал, что президент Путин персонально не хочет выполнения Минских договоренностей".
Об этом он подчеркнул на встрече с делегацией комитета политики и безопасности Европейского Союза в среду, 16 сентября, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Как отмечается в сообщении, глава правительства Украины напомнил, что несколько часов назад «русские террористы объявили о проведении так называемых выборов 18 октября": "Это абсолютно незаконно и полностью противоречит Минскому процессу».
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Накануне Генассамблеи ООН, подчеркнул Яценюк, президент Путин пытается показать свою добрую волю в осуществлении Минских соглашений, «однако Россия намеренно затягивает процесс имплементации».
«На этом соглашении - отпечатки пальцев Путина. Все мы должны демонстрировать мощные и совместных действия против российской агрессии и нежелание России выполнять Минские договоренности», - обратился Яценюк к представителям комитета политики и безопасности ЕС, подчеркивается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что боевики готовы провести местные выборы на основе украинского законодательства и при участии наблюдателей ОБСЕ, но для этого необходимы прямые консультации между Киевом, Донецком и Луганском.