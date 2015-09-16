Яценюк о невыполнении боевиками "Минска-2": На этом соглашении отпечатки пальцев Путина

Об этом он подчеркнул на встрече с делегацией комитета политики и безопасности Европейского Союза в среду, 16 сентября, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, глава правительства Украины напомнил, что несколько часов назад «русские террористы объявили о проведении так называемых выборов 18 октября": "Это абсолютно незаконно и полностью противоречит Минскому процессу».

Читайте также"Нормандская четверка" должна спросить у Путина, зачем он дал команду провести фейковые выборы – Москаль

Накануне Генассамблеи ООН, подчеркнул Яценюк, президент Путин пытается показать свою добрую волю в осуществлении Минских соглашений, «однако Россия намеренно затягивает процесс имплементации».

«На этом соглашении - отпечатки пальцев Путина. Все мы должны демонстрировать мощные и совместных действия против российской агрессии и нежелание России выполнять Минские договоренности», - обратился Яценюк к представителям комитета политики и безопасности ЕС, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.