"ДНР" и "ЛНР" готовы провести выборы по украинскому законодательству - Лавров

14:40, 10 сентября 2015
Политика
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Так называемые самопровозглашенные "Донецкая и Луганская народные республики" готовы провести местные выборы на основе украинского законодательства и при участии наблюдателей ОБСЕ, но для этого необходимы прямые консультации между Киевом, Донецком и Луганском.

REUTERS

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА "Новости".

"Первым условием подготовки выборов на Донбассе являются прямые консультации и согласование модальностей проведения этих выборов. Донецк и Луганск готовы проводить их на основе украинского закона, они готовы, чтобы наблюдатели ОБСЕ получили право мониторить этот процесс, но они хотят обо всем этом договариваться в консультациях с украинской властью", - заявил министр на пресс-конференции в Москве.

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В июле президент Петр Порошенко заявил, что проведение представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" местных выборов 18 октября может иметь разрушительные последствия для деэскалации напряжения на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, ранее Центризбирком принял решение о том, что местные выборы, назначенные на 25 октября текущего года, не будут проводиться на оккупированной территории в 125 населенных пунктах Донецкой области и 146 – Луганской. Местные выборы в Украине назначены на 25 октября текущего года.

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