Израиль подтвердил, что его наземные войска уже действуют в Ливане

Израиль подтвердил, что несколько его армейских подразделений уже в течение нескольких дней действуют на территории соседнего Ливана, хотя масштабная операция там до сих пор не проводилась. Сколько именно военных дислоцировано на ливанской стороне границы, израильские военные не уточнили.

Представитель мониторинговой группы ООН на юге Ливана сообщил на условии анонимности, что, по его информации, в западном секторе пограничной зоны дислоцировано от 300 до 500 израильских военных. Поддержку им оказывают 30 танков, сказал источник.

Тем временем, по сообщениям израильской стороны, к границе с Ливаном стянуто значительное количество войск и бронетехники. Израиль заявляет, что в случае необходимости готов начать наземную операцию против боевиков группировки "Хезболлах". До сих пор для нанесения ударов по Ливану Израиль применял в основном авиацию и флот.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Дэн Халуц заявил, что в результате действий израильских сил на северном фронте уничтожено более 100 боевиков группировки "Хезболлах".

Д.Халуц подтвердил позицию правительства Израиля, согласно которой целью военной операции в Ливане является кардинальное изменение ситуации, при которой на границе с Израилем базируется террористическая организация.

РосБизнесКонсалтинг