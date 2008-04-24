Карасёв: у нас власть котов и кошечек

Директор Международного института демократии Сергей ТАРАН убежден, что надо разработать механизмы влияния избирателей на партийные списки.

Об этом он сказал в интервью сайту «ГАРТ».

Он считает, что мажоритарная система выборов вернет Украину к масштабным проявлениям коррупции в ходе избирательного процесса.

«Мажоритарная система имеет намного выше уровень коррупции. Ведь когда депутат самостоятелен и независим, основным элементом в общении с избирателем будет гречка, а не определенная идеология или система», – сказал С.ТАРАН.

По его мнению, опасностью мажоритарной системы и угрозой для настоящего волеизъявления граждан является материальная составляющая.

«Вспомним выборы в начале 90-х годов. Тогда фактически мажоритарная система очень серьезно способствовала так называемому патронажу или клиентелизму, когда избиратели голосуют не за идеологию, а за материальные блага, которые дает кандидат. Это математически определено – чем меньше округ, тем выше уровень коррупции», – сказал С.ТАРАН.

В связи с чем политолог считает, что возвращение к мажоритарной системе «в чистом виде» является для Украины очень вредным.

С.ТАРАН отмечает, что одним из вариантов может быть введение смешанной системы выборов, когда партия выдвигает своего кандидата, а избиратели уже голосуют за этого кандидата.

«В таком случае партия несет за него политическую ответственность, и кандидат уже просто вынужден, кроме «гречки», говорить об идеологии и партийной программе. То есть баллотироваться можно только от партии, но голос отдается за конкретного человека», – объясняет он.

С.ТАРАН отметил, что существующая избирательная системы в Украине в ближайшее время однозначно потребует изменений.

«Сейчас нужны механизмы, которые позволяли бы избирателям влиять на формирование партийных списков или на порядок размещения людей в этих списках. Способов найти эти механизмы может быть 20, 25, 50, но этот вопрос требует отдельной тщательной разработки. Это должна быть отдельная концепция», – подчеркивает он.

В свою очередь, политолог Вадим КАРАСЁВ считает, что возвращение от более прогрессивной системы партийного представительства и партийного правления к индивидуальному мажоритарному не нужно Украине.

“Сегодня должна наступить эпоха дисциплинарно-партийного парламента и политико-партийного представительства», – сказал В.КАРАСЁВ.

Как отмечает эксперт, «при этом партийное правление должно базироваться на реальных мощных политических партиях, которые опираются на три основных фактора – идеологию и коллективную идентичность, иерархию и лидерство, интеллектуально-клубные принципы».

По словам В.КАРАСЁВА, Украине нужно от «номинально-декоративного» и формального политико-партийного представительства и правления переходить к реальному правлению.

«А для этого нужно открывать списки. Потому что сегодня партии – это такие символические кнопки, задачей которых является структурировать доступ к власти тех или других групп политиков или политических команд с лоббистскими устремлениями и корпоративными интересами», - сказал он.

По мнению политолога, открытие партийных списков и наполнение партий идейным содержанием позволит перейти к реальному партийному представительству и утвердить реальную партийно-политическую ответственность за выработку, реализацию и репродукцию экономико-политического курса.

«При закрытом варианте списков общество фактически получает в парламенте «кота в мешке», и в результате чего мы имеем власть котов и кошечек. Вместо этого партии должны представить избирателям реальных лидеров, которые являются популярными политиками и сильными личностями», – считает В.КАРАСЁВ.