Экс-нардеп Шевченко станет послом Украины в Канаде

Бывший народный депутат Андрей Шевченко станет послом Украины в Канаде.

Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат, представитель президента Украины по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

«О том, что нашим послом в Канаде может стать парень со знаковой и такой дорогой для уха диаспоры фамилией, которому очень идет вышиванка, у которого замечательный английский, прекрасное образование и большой политический опыт, мы узнали месяц назад", - пишет Геращенко.

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"Но сейчас, когда новость уже выведали и журналисты, - можно неофициально поздравить Андрея Шевченко с будущим официальным назначением, ведь остались еще определенные процедурные вопросы, и Украину с новым послом в ключевой для нас стране», - отмечает парламентарий в социальной сети.

Напомним, в субботу СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Шевченко назначат послом Украины в Канаде.

Справка. Андрей Шевченко – известный журналист, соучредитель и первый председатель Киевского независимого медиа-профсоюза. После Оранжевой революции стал одним из лидеров инициативы создания в Украине общественного вещания.

Народный депутат Украины 5-го и 6-го созывов. В обоих созывах избирался председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации.