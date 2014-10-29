Порошенко уволил послов в Латвии, Молдове и Канаде
12:13, 29 октября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил полномочных и чрезвычайных послов Украины в Латвии, Молдове, Канаде и назначил посла в Белизе.
Петр Порошенко / УНИАН
Об идет речь в соответствующих указах № 831-833 от 29 октября.
В частности, глава государства уволил Анатолия Олийныка с должности посла Украины в Латвии, Сергея Пирожкова – с должности посла в Молдове, Вадима Пристайко – с должности посла Украины в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО).
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При этом Петр Порошенко указом № 834 назначил посла Украины в Мексике Руслана Спирина послом украинского государства в Белизе по совместительству.
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