Порошенко уволил послов в Латвии, Молдове и Канаде

Об идет речь в соответствующих указах № 831-833 от 29 октября.

В частности, глава государства уволил Анатолия Олийныка с должности посла Украины в Латвии, Сергея Пирожкова – с должности посла в Молдове, Вадима Пристайко – с должности посла Украины в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ІКАО).

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При этом Петр Порошенко указом № 834 назначил посла Украины в Мексике Руслана Спирина послом украинского государства в Белизе по совместительству.