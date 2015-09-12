Яценюк "потроллил" ведущего BBC: "Вы бы не получили у меня субсидию"

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сакур упрекнул премьера в том, что люди жалуются на "неподъемные" коммунальные платежи. Яценюк в ответ заявил, что все, кто платит коммунальные платежи в размере более 10% своего дохода, имеют право получать субсидию.

Когда же Сакур отметил, что люди все равно жалуются, Яценюк перешел в контрнаступление и начал требовать у телеведущего, чтобы тот назвал, сколько лично он платит за коммунальные услуги.

- Но если я назову это, то вы сможете оценить мою зарплату, - возразил британский модератор

- То давайте и ее, не прячьтесь! - продолжил настаивать Яценюк.

Эта дискуссия продолжалась некоторое время, пока собеседники не пришли к согласию о том, чтобы Сакур назвал соотношение коммунальных платежей в зарплате.

- Вы платите больше 10% за коммуналку? – спросил Яценюк

- Конечно же, меньше, - ответил Сакур.

- Тогда вы не получили бы у меня субсидию, - подытожил спор украинский премьер.

В дальнейшем во время панели Яценюк неоднократно шутил, вызывая смех в зале.

Так, когда право задавать вопросы перешло к залу и микрофон взял один из российских участников, Яценюк сказал: "спросите о Чечне?", и когда тот заверил, что нет, премьер добавил: хорошо, тогда спрашивайте.

Как сообщалось, ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что украинский премьеркак минимум дважды принимал участие в боях в Чечне, а также пытал и расстреливал русских пленных.

Это стало поводом для появления большого количества шуток и "фотожаб" о Яценюке на войне.