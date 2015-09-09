Лучшие коубы с Яценюком в роли "моджахеда-карателя" (видео)

Помимо большого количества шуток и "фотожаб", в сети появилось и немало коубов с Яценюком-"моджахедом".

Напомним, 8 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что премьер Украины Арсений Яценюк в середине 1990-х годов воевал против Вооруженных сил РФ в составе "карательного отряда" в Чечне. Следует заметить, что в 90-х годах Яценюк закончил школу и учился на юридическом факультете Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

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Пользователи социальных сетей и украинские политики начали активно обсуждать скандальное заявление СК РФ и смеяться над ним.

Впоследствии журналист Валентина Самар добавила, что в Федеральной службе безопасности РФ "сломали" двух политических заключенных и они дали лжесвидетельства о "зверстве" Арсения Яценюка в Чечне.