"Видеоразоблачение" от Чернушенко: скандальный судья обвинил власть в прослушке посольств
Отстраненный глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко обнародовал видеообращение, в котором утверждает, что руководство Украины прослушивает посольства иностранных государств и международных организаций.
"Даже относительно международных организаций, которые сотрудничают с Украиной, целым рядом посольств, находящихся в Украине, также совершаются эти меры (прослушивание)", - сказал Чернушенко.
"Например, посольства республики Беларусь, Германии, Франции и других", - добавил он.
Судья также заявил, что оперативные мероприятия санкционировались в отношении миссий МВФ, ОБСЕ, фонда Конрада Аденауэра.
Каких-либо доказательств этому Чернушенко не привел.
8 июля Генеральная прокуратура Украины объявила Чернушенко в розыск. Найти его ГПУ поручила Службе безопасности Украины.
О том, что Антон Чернушенко перестал появляться на работе, стало известно на следующий день после того, как Верховная Рада сняла неприкосновенность со скандального судьи. Однако тогда прокуратура уверяла, что знает о его местонахождении.