"Видеоразоблачение" от Чернушенко: скандальный судья обвинил власть в прослушке посольств

"Даже относительно международных организаций, которые сотрудничают с Украиной, целым рядом посольств, находящихся в Украине, также совершаются эти меры (прослушивание)", - сказал Чернушенко.

"Например, посольства республики Беларусь, Германии, Франции и других", - добавил он.

Судья также заявил, что оперативные мероприятия санкционировались в отношении миссий МВФ, ОБСЕ, фонда Конрада Аденауэра.

Каких-либо доказательств этому Чернушенко не привел.

Как сообщал УНИАН, председателя Апелляционного суда Киева обвиняют во вмешательстве в автоматизированную систему документооборота и взяточничестве. Во время обысков в кабинете и дома судьи были найдены немалые средства, а также документы и SMS-переписки с сыном, в которых последний диктовал, какие решения необходимо выносить в том или ином деле.

8 июля Генеральная прокуратура Украины объявила Чернушенко в розыск. Найти его ГПУ поручила Службе безопасности Украины.

О том, что Антон Чернушенко перестал появляться на работе, стало известно на следующий день после того, как Верховная Рада сняла неприкосновенность со скандального судьи. Однако тогда прокуратура уверяла, что знает о его местонахождении.