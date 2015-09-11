Порошенко прокомментировал присутствие российских "зеленых человечков" в Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции в Киеве.

“В эти дни российские "зеленые человечки" высаживаются сотнями в Сирии, инспирируя рост насилия на Ближнем Востоке и провоцируя дальнейшее увеличение количества беженцев в ЕС”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеРоссийские военные в Сирии будут строить военно-воздушную базу – минобороны Израиля

Как сообщал УНИАН, в последние дни появились сообщения об усилении Россией своего военного присутствия в Сирии для поддержки режима президента Башара аль-Асада в борьбе с его противниками – и с экстремистской группировкой «Исламское государство» и местной ячейкой «Аль-Каиды», и с демократической оппозицией, имеющей поддержку Запада и стран арабского мира.

9 сентября в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что присутствие российских военных специалистов в Сирии не является секретом, так же как и поставки из России в эту страну оружия и военной техники.

9 сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.