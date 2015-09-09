В МИД РФ заявили, что поставки российского вооружения и техники Сирии не являются секретом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы никогда не делали секрета из темы военно-технического сотрудничества с Сирией. Мы давно поставляем Сирии вооружение и военную технику. Делаем это в соответствии с имеющимися двухсторонними контрактами", - сказала Захарова.

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По ее словам, такая деятельность соответствует международному праву.

"Я могу подтвердить и опять же повторить то, что говорилось неоднократно на протяжении всех лет, что в Сирии есть российские военные специалисты, которые помогают осваивать поступающую технику", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что из этого делаются сенсации, при том, что все знают, что в Тартусе действуют пункт материально-технического обслуживания кораблей Военно-морских сил РФ.

Захарова заявила, что российское оружие предназначено для борьбы с террористами.