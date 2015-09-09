Минские соглашения помогут вернуться украинской власти на Донбасс - Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.

Первой предпосылкой этого процесса, подчеркнул Турчинов, должно быть полное освобождение оккупированной территории от боевиков.

«Нельзя говорить о каких-то процессах возвращения украинской власти на эту территорию, пока там находятся российские военные, российская армия и используется российское оружие», - сказал он и добавил: «Процесс очень прост - полный вывод российской армии, всех российских военных наемников, контрактников, генералитета, солдат, которые за деньги готовы убивать».

Турчинова отметил, что второй этап - перекрытие границы, полный контроль Украины над всей границей вдоль нашей территории.

«Это необходимо для того, чтобы не было ползучей провокационной формулы, которую навязывала нам Россия в самом начале оккупации, когда под видом гуманитарных конвоев, какой-то другой помощи просто заходила военная техника», - подчеркнул он.

Секретарь СНБО добавил, что «без перекрытия границы мы постоянно будем иметь систему возобновления этой военной провокации со стороны РФ».

Турчинов отметил, что за выполнением первых двух этапов идет восстановление власти, украинского законодательства, украинской Конституции на этой территории: «И вот с этого момента начинается полноценный процесс реинтеграции».

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Что касается выборов на оккупированной территории, то он подчеркнул, что они должны состояться после вывода российских войск, как это предусмотрено Минскими соглашениями.

При этом Турчинов напомнил, что среди условий по Минским договоренностям - вывод российских войск, восстановление закона и Конституции на оккупированных территориях, разблокирование государственных предприятий и государственных учреждения, создание условий для всех политических сил, украинских СМИ для проведения избирательной кампании.

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В то же время, как отметил он, боевики приняли решение проводить выборы 18 октября в так называемой «ДНР» и в начале ноября в так называемой «ЛНР».

«Мы не признаем эти выборы, потому что ни одна из позиций Минских соглашений здесь не выполнена», - подчеркнул Турчинов.

Ранее УНИАН сообщал, что ЦИК установила невозможность проведения 25 октября местных выборов в 91 местном совете Донецкой области и 31 местном совете Луганщины, подконтрольных Украине.