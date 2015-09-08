От "Самопомочи" на мэра Киева будет баллотироваться ресторатор Гусовский, Львова - Садовый

Эти кандидатуры были выдвинуты партией во время VI съезда, который сегодня проходит в Киеве.

Представляясь делегатам съезда, Гусовский отметил, что есть “династийным киевлянином” и последние 15 лет занимается ресторанным бизнесом.

Также “Самопомич” выдвинула 11 кандидатов на должности председателей городских советов в областных центрах, в частности, Ирину Кулинич – на должность председателя Ивано-Франковского городского совета; Наталью Чиж — Житомирского горсовета, Виту Атаманчук — Кировоградского горсовета, Александра Сенкевича — Николаевского горсовета, Игоря Укипнюка - на должность главы Полтавского горсовета, Тараса Пастуха — Тернопольского горсовета, Тараса Ситенка - Харьковского городского совета, Андрея Дмитриева — Херсонского горсовета, Юрия Самолюка — Хмельницкого горсовета, Романа Шевченко — Черкасского горсовета Владимира Зуба — Черниговского горсовета.

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Как сообщает пресс-служба "Самопомочи", в целом партия выдвинет 45 кандидатов в мэры на выборы 25 октября.

До момента официального выдвижения кандидатов местными ячейками в конце сентября на сайте политической силы будет проходить общественное обсуждение кандидатур. Ранее подобная процедура началась относительно более 2 тысяч потенциальных кандидатов в местные депутаты от «Самопомочи».

На съезде партия также утвердила перечень областных, районных, городских и поселковых советов, в которые партия будет выдвигать своих представителей – всего более 200.

Ранее УНИАН сообщал, что на очередном заседании ЦИК было назначено на воскресенье, 25 октября 2015 года первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и объявила с 8 сентября 2015 года начало избирательного процесса первых указанных местных выборов. Выборы состоятся в 85 объединенных территориальных общинах указанных областей.