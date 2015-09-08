Порошенко выступает на расширенном заседании правительства (прямая трансляция)
13:29, 08 сентября 2015Политика
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Министры и президент обсуждают экономическую ситуацию.
Президент принимает участие в заседании министров / Фото УНИАН
Сегодня, 8 сентября, Кабмин проводит расширенное заседание, в котором принимает участие президент Украины Петр Порошенко, передает ТСН.
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Во время своего выступления глава государства заявил о том, что в условиях разрушительного военного шока для экономики украинская власть не допустила дефолта и обеспечила макрофинансовую стабилизацию.
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