Порошенко выступает на расширенном заседании правительства (прямая трансляция)

Сегодня, 8 сентября, Кабмин проводит расширенное заседание, в котором принимает участие президент Украины Петр Порошенко, передает ТСН.

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Во время своего выступления глава государства заявил о том, что в условиях разрушительного военного шока для экономики украинская власть не допустила дефолта и обеспечила макрофинансовую стабилизацию.