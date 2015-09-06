Коломойский ответил на обвинения Саакашвили: когда собака кусает – нужно наказывать и собаку, и хозяина

Последний обвинил предпринимателя в незаконном влиянии на отрасль пассажирских авиаперевозок, передает ТСН.

"Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы он ответил за покусанных там людей", - отметил Коломойский.

"Что касается хозяина, мы понимаем, кто он", - добавил предприниматель.

По мнению Коломойского, за свои слова Саакашвили должен ответить деньгами.

"Я считаю, нет смысла спрашивать с грязного шмаркатого наркомана до тех пор, пока он не пройдет курсы реабилитации от наркозависимости. Моя линия поведения – встречаться с ним в судах, отстаивать свою честь и достоинство там, получать материальную компенсацию. Саакашвили заявлял, что у него зарплата двести тысяч долларов – пусть с нее платит", - пояснил бизнесмен.

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Накануне руководитель Одесской ОГА в интервью одному из телеканалов заявил, что цены на билеты в Одессу завышены, а система ценообразования "полностью контролировалась одним олигархом". В ситуации вокруг должности главы Госавиаслужбы, заявил Саакашвили, премьер Арсений Яценюк стал на сторону защиты интересов Коломойского.

"Яценюк принял решение в пользу Коломойского. Поскольку он регулярно принимал решение в пользу Ахметова, на пользу других. Это происходит на наших глазах", - утверждает председатель Одесской области.

Ранее Саакашвили и Хомутынник обменялись публичными обвинениями. Саакашвили обвинил премьер-министра Арсения Яценюка в работе на Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

В свою очередь Хомутынника и Романенко руководитель Одесской области обвинил в теневом влиянии на чиновников.