Хомутынник отверг обвинения Саакашвили в воздействии на органы исполнительной власти

"Считаю, что Саакашвили - чистый популист, который сейчас пытается сделать за очень короткое время себе пиар, для того чтобы стать кандидатом в премьер-министры. Это его цель, и она абсолютно понятна. Но я считаю что такие люди не могут строить свою политику на безосновательных обвинениях других людей", - отметил политик.

Читайте такжеПартия "Видродження" примет участие в местных выборахКроме того, Виталий Хомутынник подчеркнул, что удивился отношением Саакашвили к собственной персоне. "Почему? Потому что я его в своей жизни видел только по телевидению. Он вообще не знает что я есть на свете. Поэтому обвинение, что я имею влияние, находясь в оппозиции, на какие-то исполнительные органы власти, сопоставимо с тем, что я так же могу сказать, что мое влияние, например, на таможню, как он сказал, равно его сегодняшнему влиянию на Грузию", - сказал депутат.

"Если он, будучи губернатором, докажет мое влияние на какую-то ветвь исполнительной власти, я согласен с тем чтобы положить свой мандат, но если не докажет, то пусть он уйдет с занимаемой должности", -сказал Хомутынник.

Политик выразил убеждение, что при победе на местных выборах, его политическая сила "может дальше смотреть на досрочные парламентские выборы и полностью перезагружать сегодняшнюю популистскую власть в государстве".