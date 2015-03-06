Хомутынник стал главой новой депутатской группы в Раде
11:50, 06 марта 2015Политика
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В Верховной Раде Украины создана депутатская группа “Возрождение”, сопредседателями которой являются Виталий Хомутынник, Виктор Бондарь и Валерий Писаренко.
В группу вошли 22 народных депутата / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на заседании парламента заместитель председателя ВР Оксана Сыроед.
Она отметила, что в состав группы вошли 22 народных депутата.
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Напомним, вчера стало известно, что депутатская группа "Экономическое развитие" в Верховной Раде, председателем которой был Виталий Хомутынник, самораспустилась. Об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
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