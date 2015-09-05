Минский протокол – это миф с неизвестными последствиями – Корбан

Об этом на своей странице в Facebookнаписал глава политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан.

Читайте такжеКорбан: Осенью Украину ожидает "законодательный беспредел"Глава политсовета УКРОПа считает, что главным мифом является статус переговоров. «Соглашение о перемирии может быть действенным только в том случае, если оно заключено с врагом. Минские соглашения заключены непонятно с кем, а воюем-то мы с Российской Федерацией. И под документами должны стоять подписи официальных лиц, офицеров генштабов, а не людей, привлеченных на общественных началах», – отметил Геннадий Корбан.

Вторым мифом, по его мнению, является статус врага. «С одной стороны украинский парламент называет Российскую Федерацию страной-агрессором, хотя такого термина не существует в праве. Есть другой термин - участник вооруженного конфликта. А значит статус врага нужно обозначить в соответствие с законом. С другой стороны до сих пор продолжает действовать соглашение о дружбе с Россией, которая формально остается нашим стратегическим партнером. Как так вышло?», – недоумевает Корбан.

Третий миф – о статусе территорий. «Необходимо правильно назвать территорию, которая сейчас неподконтрольна Украине. Эту территорию в соответствие с международным гуманитарным правом следует назвать «оккупированной». И тогда это будет означать, что именно Россия как страна-участник вооруженного конфликта несет ответственность за жизнь и здоровье людей, которые там проживают. Сейчас правительство использует словосочетание «неподконтрольнаятерритория», которое не несет никакой юридической нагрузки и провоцирует рост контрабанды и коррупции», - считает он.

Кроме того, Геннадий Корбан призывает обнародовать на сайте президента и правительства координаты линии разграничения.