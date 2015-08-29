Корбан об объединении БПП и "УДАРа": Это братская могила псевдореволюционеров
Объединение провластных партий станет их политическим закатом и положит начало перезапуску украинской партийной системы и всего государства.
Об этом заявил глава политсовета УКРОПа Геннадий Корбан.
«Вчера мы все стали свидетелями начала конца последнего партийного проекта не идеологической партии, заточенной под дележ власти и мандатов, – прокомментировал Геннадий Корбан объединение БПП и «УДАРа». – Эта братская могила является достойным местом сбора всех псевдореволюционеров, то есть людей, которые продолжают рвать Украину после бегства Виктора Януковича».
Читайте такжеМежду Луценко и Кличко возник спор относительно названия новой объединенной партии
Политик выразил мнение, что новообразованную партию ждет такая же участь, что и партийные проекты бывшей власти: Партию регионов, «Нашу Украину», СДПУ(о), НДП, КПСС.
«Восточная мудрость нас учит, что конец одного обязательно является началом чего-то другого. В данном случае я имею ввиду перезапуск украинской партийной системы, да и всего государства Украина», – отметил Геннадий Корбан.
Он подчеркнул, что задачей УКРОПа является создание настоящей идеологической партии, в основе программы которой, в частности, – социально-рыночная экономика, создание мощной технологической контрактной армии.
«Сегодня в обществе есть огромное количество грамотных, патриотичных людей и политиков, которые ищут и найдут альтернативу в УКРОПе», – добавил он.