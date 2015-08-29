Корбан об объединении БПП и "УДАРа": Это братская могила псевдореволюционеров

Об этом заявил глава политсовета УКРОПа Геннадий Корбан.

«Вчера мы все стали свидетелями начала конца последнего партийного проекта не идеологической партии, заточенной под дележ власти и мандатов, – прокомментировал Геннадий Корбан объединение БПП и «УДАРа». – Эта братская могила является достойным местом сбора всех псевдореволюционеров, то есть людей, которые продолжают рвать Украину после бегства Виктора Януковича».

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Политик выразил мнение, что новообразованную партию ждет такая же участь, что и партийные проекты бывшей власти: Партию регионов, «Нашу Украину», СДПУ(о), НДП, КПСС.

«Восточная мудрость нас учит, что конец одного обязательно является началом чего-то другого. В данном случае я имею ввиду перезапуск украинской партийной системы, да и всего государства Украина», – отметил Геннадий Корбан.

Он подчеркнул, что задачей УКРОПа является создание настоящей идеологической партии, в основе программы которой, в частности, – социально-рыночная экономика, создание мощной технологической контрактной армии.

«Сегодня в обществе есть огромное количество грамотных, патриотичных людей и политиков, которые ищут и найдут альтернативу в УКРОПе», – добавил он.