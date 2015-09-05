Шокин готовит представление на снятие неприкосновенности с депутатов "Оппоблока"

Следствие в отношении некоторых народных депутатов от "Оппозиционного блока" на стадии завершения, после чего будет представление на снятие с них депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве заявил генеральный прокурор Виктор Шокин.

"Следствие завершается по отдельным направлениям, по отдельным депутатам "Оппозиционного блока". Как только следствие закончится, обязательно будет такое представление... Это обязательно произойдет на пленарных неделях и очень скоро», - сказал Шокин.

Он также отметил, что завершается следствие и готовятся аналогичные представления – о снятии депутатской неприкосновенности - и в отношении представителей коалиции.

"В настоящее время мы заканчиваем несколько уголовных производств. Как только следствие будет завершено в полном объеме, тогда будет несколько представлений, и они обязательно коснутся и "Оппозиционного блока", и провластного блока", - сказал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Шокин еще в июле анонсировал представление в парламент о лишении неприкосновенности и арест действующих депутатов, которые были членами Партии регионов.

«Готовятся представления, вы все увидите в свое время и будут названы фамилии», - отмечал он.

Тогда же Шокин заявил, что отзывает из Верховной Рады представление о снятии неприкосновенности и арест депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, чтобы дополнительно включить новые эпизоды правонарушений и снова направить документ в парламент.