Шокин заявил о планах ГПУ арестовать депутатов Рады из числа экс-регионалов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«В связи с тем, что в ходе следствия установлены лица из числа бывших депутатов Партии регионов, сейчас народных избранников», - отметил он.

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«На сегодняшний день готовятся представления в ВР о лишении их неприкосновенности и аресте», - добавил Шокин.

Также Шокин заявил, что внесет представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности и аресте народных депутатов в сентябре, когда откроется сессия парламента.

«Сессия (парламента – УНИАН) открывается в сентябре и не будет к тому времени вноситься представления на Лозового и на других людей», - заверил генпрокурор.