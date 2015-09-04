В Минюсте рассказали, что поможет вернуть похищенные режимом Януковича $1,5 миллиарда

Об этом заявил на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что речь идет «о введении в Украине режима специальной конфискации к тем лицам, которые причастны к коррупционным преступлениям и к режиму Януковича».

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Он сказал, что по сути бывшие высокопоставленные чиновники режима Януковича уклоняются от следствия и скрываются в Российской Федерации.

По его словам, целесообразно было бы принять данный законопроект в первом чтении, а ко второму чтению он должен быть доработан, чтобы получить экспертную оценку.

Петренко подчеркнул, что принятие законопроекта необходимо для того, «чтобы наши правоохранительные органы могли согласно закону, который соответствует европейским стандартам, провести спецконфискацию тех средств, которые принадлежат украинскому народу, речь идет о, как минимум, 30 млрд грн или 1,5 млрд долл, которые уже сейчас арестованы украинским правительством».