У Лаврова констатировали перемирие на Донбассе

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули важность сохранения режима прекращения огня в преддверии масштабных работ по восстановлению поврежденных систем жизнеобеспечения.

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«Российская сторона подтверждает свой твердый настрой на продолжение усилий по содействию полной и точной реализации положений Минских соглашений от 12 февраля в интересах восстановления мира и стабильности в Украине», - говорится в сообщении.

Следующая встреча контактной группы состоится 8 сентября.