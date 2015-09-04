У Лаврова констатировали перемирие на Донбассе
18:10, 04 сентября 2015Политика
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Министерство иностранных дел России по итогам видеоконференции контактной группы заявил, что в целом режима тишины на Донбассе соблюдается.
REUTERS
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули важность сохранения режима прекращения огня в преддверии масштабных работ по восстановлению поврежденных систем жизнеобеспечения.
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«Российская сторона подтверждает свой твердый настрой на продолжение усилий по содействию полной и точной реализации положений Минских соглашений от 12 февраля в интересах восстановления мира и стабильности в Украине», - говорится в сообщении.
Следующая встреча контактной группы состоится 8 сентября.
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