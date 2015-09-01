Путин объяснил мальчику 11 лет необходимость снижения курса рубля

Об этом сообщает РИА «Новости».

Один из учеников образовательного центра, 11-летний Денис из Пскова подошел к Путину и задал вопрос: означает ли падение рубля то, что «все так плохо» для российской экономики.

«Не все. Наш экспорт становится дешевле», - ответил Путин.

Денис тогда спросил: «Но почему нельзя это остановить?»

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Президент ответил, что снижение курса можно остановить, но не рыночными методами. При регулировании курса нерыночным способом «мы быстро спалим золотовалютные резервы». «Чтобы это было взвешенно, Центробанк должен курс немного отпустить, что он и делает», - продолжил глава государства. Путин подчеркнул, что необходимо все сделать так, «чтобы рубль так напрямую не зависел от цен на нефть, газ и деривативы».

Российский президент пожелал Денису успехов и поблагодарил за проявленный интерес.