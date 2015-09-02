Кернес не скрывает своей симпатии к Оппоблоку, но будет баллотироваться от "Видродження"

«Я действительно буду баллотироваться от «Видродження» на пост мэра, а также буду первым номером списка в областной и городской советы», - сказал он в комментарии для LB.ua.

Также Кернес добавил, что не скрывает симпатий к Оппозиционному блоку.

«Я не скрываю своих симпатий к этой политической силе (Оппоблоку - ред.), но я должен думать о людях прежде всего», - объяснил свою позицию Кернес, имея в виду, что кандидаты в местные советы, на которых делается основная ставка, сейчас сконцентрированы не в Оппоблоке, а в «Видродженни».

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Ранее УНИАН сообщал, что харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил о своем намерении баллотироваться на пост мэра города на следующих местных выборах в октябре этого года.

"Я иду на эти выборы, и выиграю эти выборы. Уровень доверия, который сейчас есть у харьковчан к Харьковскому городскому главе, высокий", - сказал Кернес.