"Видродження" требует наказать депутатов и политиков, принимавших участие в столкновениях под Радой

Об этом говорится в официальном заявлении политической партии.

"Использование боевой гранаты в центре столицы во время мирного митинга является ничем иным как террористическим актом. Служба безопасности Украины и Министерство внутренних дел должны незамедлительно провести быстрое и объективное расследование инцидента, который привел к трагическим последствиям и гибели людей", - говорится в сообщении.

"Виновные в организации теракта и других противоправных действиях, которые привели к человеческим жертвам, должны быть задержаны и наказаны. А депутаты и политики, которые принимали участие в столкновениях с правоохранителями, должны быть привлечены к ответственности", - отмечает пресс-служба партии.