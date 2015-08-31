Украина прекратила сотрудничество с РФ в оборонной отрасли

Соответствующее постановление от 26 августа 2015 года. №632 опубликовано на правительственном портале.

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"Кабинет министров Украины постановляет прекратить действие Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной отрасли промышленности, заключенного 18 ноября 1993 г. в г. Москве", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел в установленном порядке поручено уведомить правительство России о прекращении действия соглашения.