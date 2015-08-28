Сегодня как никогда возможен реванш старых сил - Кличко

Об этом заявил лидер "Удара", мэр Киева Виталий Кличко, выступая на съезде партий "УДАР" и "Солидарность".

"Партии “УДАР” и “Солидарность” показали пример единения накануне президентских, выборов мэра столицы и парламентских выборов. И мы победили! Все вместе. Сегодня мы создаем объединенную политическую силу (упор хочу сделать на СИЛЕ), которая осознает свою ответственность за происходящее в стране. За эффективные реформы, за реальные изменения, за перспективы нашего государства", - подчеркнул Виталий Кличко.

"Что такое политическая партия? Это люди, которых объединяют общие ценности, общие принципы и общее будущее. Партия "УДАР" продолжает свою работу в другом формате - в составе объединенной политической силы "УДАР-Солидарность", - подчеркнул лидер "Удара".

Он отметил, что можно рассуждать о том, кто к кому присоединился, "какие проценты-квоты". В то же время, отметил Кличко, говорится не о создании формального объединения на бумаге, а о единении демократических сил, чтобы не допустить реванша представителей прошлой власти, против которой восстал Майдан.

"Мы сегодня делаем ответственный шаг. Потому как никогда возможен реванш старых сил. Сил, против которых боролся Майдан, сил, которые расстреливали украинских патриотов на Майдане. Сегодня эти политиканы перекрасились и рассказывают, как они пекутся о народе и как изменить страну. Поэтому мы не должны допустить ошибок прошлого - когда демократические силы после Оранжевой революции дрались, кто влиятельнее, и заигрались так, что страна получила януковичей при власти. Сегодня надо сомкнуть ряды, чтобы эта чума не проскользнула снова!" - подчеркнул лидер "Удара".

Виталий Кличко также отметил, что понимает свою ответственность и как лидер партии "УДАР", и как мэр столицы. "Мне не нужен просто статус главы партии или должность. Тут главное – что ты делаешь и для чего. Ведь люди все видят и всему дадут оценку! Потому что люди будут доверять власти, которая в первую очередь руководствуется их интересами, а не своими политическими мотивами, - отметил мэр Киева. - Я уже говорил: именно понимая свою ответственность, все те изменения, которые мы начали в Киеве, мы должны довести их до конца. Воплотить задуманное. И в столице, и в государстве. Основу мы заложили, успешность изменений зависит во многом от власти на местах, которую украинцы будут избирать этой осенью. Людям нужны реальные дела, а не лозунги и красивые легенды. Украинцы показали, что имеют достоинство. И мы достойны жить в лучшей стране!" - подчеркнул Виталий Кличко.