НСНУ возмущена заявлением Тимошенко

“Народный Союз Наша Украина» выражает возмущение заявлениями премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о намерении правительства отменить независимое оценивание (тестирование) знаний выпускников школ или сделать результаты этого тестирования необязательными.

Об этом говорится в заявлении НСНУ, распространенном пресс-службой.

“Эти заявления, сделанные за день до проведения тестирования, стали настоящим шоком для 512 тысяч выпускников, которые несколько месяцев готовились к сдаче тестов, а также для их родителей и учителей”, - подчеркнули “нашеукраинцы”.

В НСНУ напоминают, что целями тестирования являются преодоление коррупции при вступлении в высшие учебные заведения и, в то же время, оценка качества знаний, которые даются в каждой школе.

Независимое оценивание знаний вводится на основе мирового опыта и превращает поступление в вузы в конкурс знаний, а не соревнования в богатстве или коррупционных связях, отмечают авторы заявления.

По их убеждению, “атака на независимое тестирование может иметь лишь одну цель - сохранение коррупции в системе образования”. “Мы сожалеем, что в стремлении заручиться поддержкой тех сил, которые отстаивают нынешнюю коррумпированную систему поступления в вузы, премьер-министр опять оказалась рядом с нашими оппонентами из Партии регионов”, говорится в заявлении НСНУ.

«Наша Украина» призывает премьер-министра осознать, что введение тестирования является общенациональным заданием, над реализацией которого несколько лет работали десятки тысяч людей. В НСНУ убеждены, что ни Президент Украины, ни Министерство образования и науки, ни демократическая коалиция в парламенте не допустят отмены внешнего оценивания знаний выпускников, “и многолетняя коррупция при поступлении в вузы будет преодолена”.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что «абсолютно неудовлетворена тем, как страна подготовлена к тестированию».

Сегодня, 21 апреля, на внеочередном заседании правительство решило, что 23 апреля рассмотрит вопрос о состоянии проведения внешнего независимого оценивания качества знаний выпускников школ. На это заседание будут приглашены представители родительских комитетов, директоров школ, ректоров высших учебных заведений, представителей профсоюзов учителей.

Основная сессия внешнего оценивания начинается завтра, 22 апреля, тестированием по украинскому языку и литературе.

Министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК в интервью УНИАН отметил, что завтрашнее тестирование не отменяется и состоится в запланированное время.