Луценко рассказал о допросах Ахметова

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО констатирует, что следствием «не установлена причастность АХМЕТОВА к совершению уголовно наказуемых деяний".

Об этом министр сказал в интервью сайту "Остров" во время последнего визита в Донецк.

"На сей момент я могу подтвердить формулу, что заявления, по которым фигурантом проходил господин АХМЕТОВ, не получили доказательств его вины. И во время его допросов, и во время допросов других людей, не было установлено его причастности к совершению уголовно наказуемых деяний", - сказал министр.

С точки зрения Ю.ЛУЦЕНКО, "многие вопросы лежат, очевидно, еще в экономической плоскости, в плоскости налогов, в плоскости легализации источников столь быстрого обогащения". "Но это не сфера компетенции милиции", - акцентировал при этом Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, говоря о "странным образом погибших многих собственников донецких предприятий, которые перешли потом в другие руки", Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что "на сей момент не добыто доказательств вины нынешних собственников". При этом министр добавил, что "разговор идет не только о господине АХМЕТОВЕ, но и о других".

"Могу только единственное сказать - гарантирую, что никто на уровне центрального руководства министерства не закрывает глаза на существующие проблемы. Но одно дело знать, а другое – доказать. Это надо тоже помнить и не создавать излишний ажиотаж и не давать невыполнимые обещания обществу", - заключил министр.