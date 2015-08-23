Мировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости: Обама обещает помогать, Папа Римский - молиться

Так, президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама поздравил президента Украины Петра Порошенко и украинский народ с 24-годовщиной независимости. Он отметил, что за последний год Украина сделала важные шаги для достижения цели, которую она поставила перед собой с момента получения независимости в 1991 году.

Президент США также заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в чрезвычайно важный период ее истории.

"Несмотря на многочисленные вызовы, народ Украины приблизился более чем когда-либо к осуществлению своего общего видения свободной, демократической и процветающей страны, прочно интегрированной в сердце Европы", - отметил Обама.

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Стоит отметить, что президент Франции Франсуа Олланд заверил в поддержке для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В то время, когда наши две страны наладили тесное партнерство для урегулирования конфликта, который разрывает восток Украины, хочу напомнить вам о преданности Франции, как и всего Европейского Союза, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом", - отмечается в поздравлении Олланда.

В свою очередь председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравление по случаю Дня независимости Украины. Руководитель КНР пожелал Украине процветания, могущества, счастья и мира.

Кроме того, Папа Римский Франциск поздравил президента Украины Петра Порошенко и украинский народ с 24-годовщиной Независимости.

"Я молюсь в этой сложной ситуации за вашу страну, возобновляя мою духовную близость с жертвами и их семьями, а также со всеми, кто страдает. Я поддерживаю те усилия, которые помогают украинскому народу двигаться вперед в духе воссоединения и мира", - говорится в его поздравлении.