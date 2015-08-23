Обама поздравил украинцев с Днем Независимости и пообещал дальнейшую поддержку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«За последний год Украина сделала важные шаги для достижения цели, которую она поставила перед собой с момента обретения независимости в 1991 году. Несмотря на многочисленные вызовы, народ Украины приблизился более чем когда-либо к осуществлению своего общего видения свободной, демократической и процветающей страны, прочно интегрированной в сердце Европы», - подчеркнул Обама.

Он также заверил, что США продолжат поддерживать Украину в чрезвычайно важный период ее истории. «Наши две нации работают вместе, чтобы поддержать и защитить право украинского народа свободно избрать собственный путь вперед. В то время, когда вы работаете, чтобы провести решающие реформы, несмотря на агрессию со стороны России на востоке и оккупацию Крыма, Соединенные Штаты будут оставаться последовательными в своей поддержке Украины», - отметил президент США.

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Обама уверен, что дружба между двумя странами будет укрепляться еще больше по мере того, как Украина будет прилагать дальнейшие усилия в развитии демократических институтов, продвижении верховенства права и в прокладывании пути для экономического роста.