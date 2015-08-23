Папа Римский: я молюсь за Украину и прошу благословения для ее народа
14:20, 23 августа 2015Политика
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Папа Римский отметил, что обращается к Богу Всемогущему за благословением для президента Украины и всего украинского народа
Reuters
Папа Римский Франциск поздравил президента Украины Петра Порошенко и украинский народ с 24-годовщиной Независимости.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в поздравлении отмечается: "Я молюсь в этой сложной ситуации за вашу страну, восстанавливая мою духовную близость с жертвами и их семьями, а также со всеми, кто страдает. Я поддерживаю те усилия, которые помогают украинскому народу двигаться вперед в духе воссоединения и мира".
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Папа Римский отметил, что обращается к Богу Всемогущему за благословением для президента Украины и всего украинского народа.
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