Олланд: Франция будет рядом с Украиной

Об этом говорится в поздравлении Олланда по случаю Дня Независимости Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Президент Франции также заверил в поддержке для возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины.

«В то время, когда наши две страны наладили тесное партнерство для урегулирования конфликта, который разрывает восток Украины, хочу напомнить вам о преданности Франции, как и всего Европейского Союза, независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом», - отмечается в поздравлении.

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Олланд заверил в решительной настроенности Франции быть рядом для восстановления единства Украины.