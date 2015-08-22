МИД Украины выражает протест из-за отказа суда перенести рассмотрение дела Савченко в Москву

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Расцениваем это решение, а также умышленное затягивание судебного процесса как очередное свидетельство продолжающегося правового произвола и беззакония со стороны России, сопровождающегося вымышленными предлогами для ее удерживания", - говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз подчеркивает неприемлемость грубого нарушения российской стороной общепризнанных иммунитетов Надежды Савченко как члена ПАСЕ и народного депутата Украины и требует от российской стороны незамедлительно освободить ее и других незаконно удерживаемых граждан на территории РФ, обеспечить полное выполнение своих обязательств по международному праву.

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"Призываем международное сообщество продолжить давление на российскую сторону с целью возвращения Надежды Савченко на Родину и прекращения нарушения основополагающих прав человека по отношению к другим незаконно удерживаемым политзаключенным на территории России", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

По поводу принятия такого заангажированного судебного решения в адрес МИД РФ направлено ноту протеста.

Ранее УНИАН сообщал, что гособвинитель не поддержал ходатайство защиты украинской военнослужащей Надежды Савченко о переносе рассмотрения дела в один из судов Москвы.