Суд отказался переносить дело Савченко в Москву

Десять потерпевших по делу не прибыли в ростовский суд и возразили против изменения подсудности. Телеграммы и факсы об их решениях поступили в суд, идется в сообщении ТАСС.

Гособвинение заявило, что подсудность была определена по месту преступления.

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Защита Савченко, обвиняемой в причастности к убийству российских журналистов под Луганском, ходатайствовала о переносе дела в Москву.

Напомним, что сегодня Ростовский областной суд рассматривал вопрос о переводе в Москву дела украинской лётчицы Надежды Савченко