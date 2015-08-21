Суд отказался переносить дело Савченко в Москву
11:46, 21 августа 2015Политика
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Гособвинитель не поддержал ходатайство защиты украинской военнослужащей Надежды Савченко о переносе рассмотрения дела в один из судов Москвы.
REUTERS
Десять потерпевших по делу не прибыли в ростовский суд и возразили против изменения подсудности. Телеграммы и факсы об их решениях поступили в суд, идется в сообщении ТАСС.
Гособвинение заявило, что подсудность была определена по месту преступления.
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Защита Савченко, обвиняемой в причастности к убийству российских журналистов под Луганском, ходатайствовала о переносе дела в Москву.
Напомним, что сегодня Ростовский областной суд рассматривал вопрос о переводе в Москву дела украинской лётчицы Надежды Савченко
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