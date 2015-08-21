Гройсман рассказал, когда будет принят в Украине закон о префектах

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Мы определили в проекте Конституции, что префект является государственным служащим, и будет закон о префектах. И в законе будет определено, что, если он будет превышать свои полномочия, он как государственный служащий будет нести ответственность за определенные вещи", – заявил председатель ВР.

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Кроме того, Гройсман предлагает после голосования в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации пригласить лучших международных юристов для предоставления соответствующих выводов.