Гройсман рассказал, когда будет принят в Украине закон о префектах

11:20, 21 августа 2015
Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает, что после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации в течение двух лет будет принят закон о префектах, который определит ответственность за злоупотребление полномочиями.

Фото УНИАН

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

"Мы определили в проекте Конституции, что префект является государственным служащим, и будет закон о префектах. И в законе будет определено, что, если он будет превышать свои полномочия, он как государственный служащий будет нести ответственность за определенные вещи", – заявил председатель ВР.

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Кроме того, Гройсман предлагает после голосования в первом чтении законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации пригласить лучших международных юристов для предоставления соответствующих выводов.

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