Кернес: В покушении на мою жизнь торчат уши Авакова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес заявил сегодня во время заседания Киевского районного суда Полтавы, где рассматривается его дело.

Кернес также сказал, что Аваков использует прессу для давления на него.

"Аваков непрофессиональный руководитель и им движет месть. В Харькове милиция также преследует. В покушении на меня торчат уши Авакова. Он привык оскорблять в Facebook людей и тем самым нарушать закон", - сказал Кернес.

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Также во время заседания адвокат Кернеса попросила отвести одного из прокуроров обвинения - Ганилова, поскольку, по мнению адвоката, прокурор необъективен и препятствовал досудебному расследованию.

Судья не удовлетворил отвод прокурора, поскольку считает, что адвокаты не предоставили доказательств.

Как сообщал УНИАН, городского председателя Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицький) подозревают в похищении и избиении участников Євромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевского райсуда Полтавы.